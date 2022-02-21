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Путин заявил, что решение по вопросу о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Решение по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал глава государства на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Выступавшие участники заседания, фактически, единогласно высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Владимир Путин ЛНР ДНР Украина

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