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Москва сочла, что Минские соглашения перестали быть актуальными для Киева

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что Минские договоренности перестали быть актуальными для Киева, заявила в эфире YouТube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она сослалась на неоднократные заявления представителей руководства Украины.

По ее словам, признание Россией ДНР и ЛНР "означает только то, что то, о чем столько говорил президент Украины, видимо, свершилось".

"Это касается и пресловутой декоммунизации, о которой заявляли в Киеве, и проводили ее как проводили, касается и того, что они не считают Минские договоренности более актуальными и соответствующими ситуации на земле", - сказала Захарова.

Российский МИД до недавних пор заявлял о приверженности Москвы Минским соглашениям и настаивал на необходимости принудить Киев к их исполнению.

21 февраля президент Владимир Путин заявил, что дипломатический процесс урегулирования украинского конфликта зашел в тупик, и объявил о "давно назревшем" решении признать независимость республик Донбасса, чтобы защитить их население. Перед тем, как подписать соответствующие указы, он выступил с речью, в которой назвал современную Украину созданием большевиков и в частности Владимира Ленина. Снос памятников Ленину на Украине в рамках декоммунизации Путин назвал полумерами и пообещал показать Киеву, что такое настоящая декоммунизация.

МИД Мария Захарова Украина ДНР ЛНР Минские Соглашения

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