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Сайт Госдумы работает с перебоями

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-портал системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) в домене Государственной Думы duma.gov.ru работает с перебоями во вторник утром.

Веб-сервер периодически выдает внутреннюю ошибку 500 вместо главной страницы СОЗД.

Ночью во вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, документы опубликованы в СОЗД. В 12:00 Госдума рассмотрит документы в процедуре ратификации.

Госдума

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