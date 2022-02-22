Путин внес в Госдуму договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Госдумы ночью во вторник.

Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин направил оба документа в профильные комитеты - в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.