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Дума ратифицировала кредитные соглашения с Кубой

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала изменения в некоторые российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения о финансировании поставок Кубе российских машин, строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на Кубе, модернизации металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти".

Документ (№ 10935-8) был внесен в парламент 14 февраля.

В пояснительной записке напоминается, что в период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму $2,3 млрд.

"С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами", - говорится в пояснительной записке. Кубинская сторона попросила пересмотреть условия погашения задолженности. 7 августа 2021 года были подписаны соответствующие межправительственные протоколы.

Речь идет о внесении изменений в соглашение о предоставлении Кубе государственного кредита для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг от 28 сентября 2006 года; кредита для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники от 28 июля 2009 года; экспортного кредита для финансирования строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций от 22 октября 2015 года; экспортного кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" от 22 октября 2015 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, выпадающие в 2020 - 2021 годах поступления в федеральный бюджет в счет погашения основного долга и уплаты процентов по российским государственным кредитам в общей сумме, составляющей эквивалент порядка $57 млн, будут восполнены в 2022 - 2027 годах за счет увеличения графиковых платежей.

По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020 - 2027 годах возрастет примерно на $11 млн по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.

Куба Госдума Антильяна де Асеро

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