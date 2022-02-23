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Володин посетит с официальным визитом Кубу и Никарагуа

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 и 24 февраля посетит с официальными визитами Республику Куба и Республику Никарагуа, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что в ходе визитов будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

В Гаване и Манагуа запланированы встречи Володина в парламентах и с руководством стран, говорится в сообщении.

В частности, запланирована встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

В Манагуа Володин встретится с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.

24 февраля председатель Госдумы также выступит на заседании Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа, уточнили в пресс-службе.

В преддверие визита Госдума ратифицировала изменения в ряд российско-кубинских межправительственных кредитных соглашений, касающихся финансирования поставок российской строительной и с/х техники, строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на территории Кубы, финансирования модернизации металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти".

Документ был внесен в парламент 14 февраля.

В пояснительной записке напоминается, что в период с 2006 по 2019 годы РФ предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму $2,3 млрд. "С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами", - говорится в пояснительной записке. В связи с обращением кубинской стороны с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности 7 августа 2021 года были подписаны соответствующие межправительственные протоколы.

Госдума Вячеслав Володин Куба Никарагуа

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