Суд обязал мэрию Владимира привести в порядок дороги

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суд обязал администрацию Владимира привести в надлежащее состояние автодороги областного центра, где отсутствуют тротуары, пешеходные дорожки и освещение, сообщила областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором Владимира в интересах неопределенного круга лиц в суд было подано административное исковое заявление, чтобы обязать городскую администрацию привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями законодательства. Иск прокурора удовлетворен, говорится в сообщении.

Нарушения при содержании автомобильных дорог были зафиксированы на улицах Институтский городок и Гвардейская, а также на участке от микрорайона Юрьевец до микрорайона Спасское и от микрорайона Спасское до микрорайона Мосино.

В частности, на участках дорог отсутствовало стационарное электрическое освещение, пешеходные тротуары, дорожная разметка. Также на одной из автодорог было повреждено дорожное покрытие.

Отмечается, что фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.