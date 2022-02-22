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Москалькова заявила, что договоры с ДНР и ЛНР позволят беженцам вернуться домой

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ратификация Россией договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками позволяет их жителям начать возвращаться домой, считает уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я думаю, что после ратификации сегодняшних соглашений есть все основания считать, что люди будут под щитом, под защитой России, и им можно вернуться домой. Я думаю, что такое решение они начнут принимать, как только почувствуют безопасность возвращения в родные дома", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

Омбудсмен напомнила, что соглашения предусматривают защиту границ республик при поддержке российских Вооруженных сил.

"Мы с болью в сердце наблюдали за нарушениями прав людей, проживающих на территориях Донецка и Луганска, уговаривали мировое сообщество, разговаривали с Украиной. Я неоднократно поднимала этот вопрос на самых разных площадках: и о русском языке, и о правах журналистов, и о том, что невозможно так относиться к своему народу, если Украина считала его своим", - добавила Москалькова.

"Через призму этих документов я вижу огромную свою работу вместе с уполномоченным по правам человека Донецка и Луганска", - отметила она.

Во вторник Госдума, а затем Совет Федерации, единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками, внесенные президентом России Владимиром Путиным.

Татьяна Москалькова ЛНР ДНР

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