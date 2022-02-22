В МЧС отметили уменьшение потока беженцев с Донбасса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число жителей ДНР и ЛНР, пересекших границу РФ, уменьшилось по сравнению с прошлыми сутками. Об этом сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Мы констатируем, что количество лиц, пересекших границу уменьшается, по сравнению со вчерашним днем. Видимо, добрые вести для всех вселили уверенность и поток снижается. Это не означает, что завтра их может быть меньше, но по крайней мере, система отработана и в настоящее время вся логистика выстроена", - сказал Чуприян.

Во вторник пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области сообщила, что пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли более 20 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

По данным на утро 22 февраля, границу с РФ пересекли около 90 тыс. беженцев из Донбасса. В настоящее время в Ростовской области развернуто 125 пунктов временного размещения (ПВР). В них находятся почти 6 тыс. человек.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию. Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.