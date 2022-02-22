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Путин оценил ядерные амбиции Украины как стратегическую угрозу для РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ услышали заявления Украины о ядерных амбициях, они, прежде всего, были обращены к нашей стране.

"Мы так понимаем, что эти слова были обращены, прежде всего, к нам, и хочу сказать, что мы их услышали", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского по ядерному оружию.

Кроме того, глава государства заявил, что появление тактического ядерного оружия на Украине означает стратегическую угрозу для России.

"В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду, потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500, ну и все. И Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза и мы это так и восприняли. И мы конечно самым серьезным образом должны и будем к этому относиться", - сказал Путин.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, напомнил, что в рамках Будапештского меморандума за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - отметил президент.

Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский

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