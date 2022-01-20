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Дело бывшего министра Михаила Абызова направлено в прокуратуру

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и еще 11 человек, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Фигурантам вменяют хищение более 36 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2012-2018 годах "обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества", похитили 4 млрд рублей у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС".

Дело Михаила Абызова

"Также они причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода", - говорится в пресс-релизе СКР.

Для возмещения ущерба следствие добилось ареста имущества Абызова, его подельников и подконтрольных им компаний на сумму более 37 млрд рублей.

В зависимости от роли они обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализации преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 УК, п. "а,б" ч. 4 ст. 174.1 УК, ст. 204 УК, ст. 289 УК).

Дело направлено в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения, затем оно поступит в суд.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. С тех пор он остается под стражей. Арестованы и остальные фигуранты дела.

В мае 2021 года Мосгорсуд подтвердил законность судебного решения об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей, которые, как считают в Генпрокуратуре, Абызов и пять компаний получили в нарушение антикоррупционного законодательства. Сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

По словам прокуроров, при поступлении на госслужбу Абызов скрыл, что владеет не менее чем пятью офшорами на Кипре и другими зарубежными финансовыми инструментами, и пять лет их не декларировал. В 2018 году Абызов, "используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО", и в результате на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые, по мнению надзорных органов, стали его незаконным доходом, полученным в обход действовавших запретов и ограничений, говорили в Генпрокуратуре.

Михаил Абызов СИБЭКО РЭС СКР Генпрокуратура Открытое правительство

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