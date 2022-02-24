Аэропорт Саратова начал принимать ростовские рейсы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Саратова "Гагарин" в четверг принял три воздушных судна, направлявшихся в Ростов-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту "Гагарин", в качестве запасного аэродрома, совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", - уточнил представитель "Гагарина".

Ранее в "Гагарине" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Росавиация объявила, что на юге России работа 12 аэропортов приостановлена с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта. Речь идет об аэропортах городов Ростов ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Также сообщалось, что аэропорты Москвы отменили с утра 24 февраля больше 60 рейсов.