В приграничных районах Воронежской области закроют школы и садики

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Воронежской области сообщило, что решило закрыть школы и детские сады в районах, граничащих с Украиной, - Кантемировском и Россошанском.

"Администрации этих двух муниципалитетов обращаются к родителям детей дошкольного возраста с предложением оставить детей дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Выполнение всех социально-экономических обязательств властями региона продолжается в полном объеме и без сбоев.

Ранее решение закрыть школы и детские сады в районах, граничащих с Украиной, приняли власти Крыма, Курской и Белгородской областей.