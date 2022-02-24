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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

В приграничных районах Воронежской области закроют школы и садики

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Воронежской области сообщило, что решило закрыть школы и детские сады в районах, граничащих с Украиной, - Кантемировском и Россошанском.

"Администрации этих двух муниципалитетов обращаются к родителям детей дошкольного возраста с предложением оставить детей дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Выполнение всех социально-экономических обязательств властями региона продолжается в полном объеме и без сбоев.

Ранее решение закрыть школы и детские сады в районах, граничащих с Украиной, приняли власти Крыма, Курской и Белгородской областей.

Воронежская область Украина

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