В Ростовской области закрыли школы в приграничных районах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 школ Ростовской области отменили занятия или перевели обучение на удаленку по решению чиновников, сообщило региональное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Это коснулось районов, граничащих с Украиной.

"В Чертковском районе временно закрыты 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе - одна школа и один детсад, в Родионово-Несветайском районе - четыре школы (переведены на дистанционный формат образовательного процесса) и четыре детских сада, в Тарасовском районе - пять школ и пять детсадов, Каменский район - одна школа (дистанционный формат образовательного процесса)", - говорится в сообщении.

Ранее школы и детские сады в приграничных районах закрыли в Курской, Белгородской, Воронежской областях и Крыму.