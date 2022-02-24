Минобороны заверило, что сдавшиеся украинские части ударам не подвергаются

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -Позиции подразделений армии Украины, сложившие оружие, не подвергаются ударам, сообщили в Минобороны России.

"Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение, - говорится в заявлении ведомства. - Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются".

В министерстве снова заверили, что ВС России не наносят ударов по городам Украины.

"Мирному населению ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

Высокоточное российское оружие выводит из строя только военную инфраструктуру Украины, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию ВСУ.

"Заявление главнокомандующего ВСУ В. Залужного о якобы потерях российских самолётов и бронетехники является полным враньем", - сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что украинские средства ПВО подавлены и что украинские пограничники не оказывали сопротивления.