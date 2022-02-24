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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Минобороны РФ заявило, что не применяет ракеты, авиацию и артиллерию против городов Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные не применяют ракеты и авиацию против украинских городов и мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В РоссииМинобороны заверило, что сдавшиеся украинские части ударам не подвергаютсяЧитать подробнее

"Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", - сказал Конашенков.

"Мирному населению ничего не угрожает", - подчеркнул он.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Хроника Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина

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