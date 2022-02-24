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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

В Минобороны РФ сообщили, что сбили украинский боевой вертолет и 4 "Байрактара"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Сообщалось, что Украина в 2019 году закупила для своих вооруженных сил турецкие беспилотники Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику предполагалось поставить шесть БЛА, две станции управления, 200 ракет, а также запчасти к беспилотной технике.

В июле 2021 года украинское военное ведомство сообщило, что на Украину поставлен первый Bayraktar TB2 для Военно-морских сил.

26 октября прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Сообщалось, что дрон уничтожил гаубицу противника у линии разграничения в Донбассе.

Минобороны РФ Украина

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