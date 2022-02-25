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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

Российские истребители отработали перехват нарушителя границы над Ростовской областью

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 летчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие выполнили воздушный бой с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. метров. При отработке специальных упражнений летной подготовки военнослужащие ЮВО провели в воздухе более 200 минут.

Ростовская область

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