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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Истребители на учениях перехватили "нарушителя" границы над Ростовской областью

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 летчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Как отмечается в сообщении "военнослужащие отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп".

"Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие выполнили воздушный бой с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе. В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: "бочку", "горку", "клин", петлю Нестерова", - сообщили в пресс-службе.

"Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м. При отработке специальных упражнений летной подготовки военнослужащие ЮВО провели в воздухе свыше 200 минут", - добавили в ЮВО.

Ростовская область Минобороны РФ

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