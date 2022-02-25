Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи принимает и отправляет авиарейсы по расписанию.

"Аэропорт Сочи вошёл в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

Для регуляции потоков пассажиров внутри здания работают городские волонтёры. Они помогают гостям города сориентироваться, быстро найти стойки регистрации и нужные выходы на посадку.

"Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отменённых рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения - назначаются авиалайнеры большей вместимости", - отметил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, по сообщению Минтранса РФ, в Сочи создадут временный авиахаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты.

Росавиация ранее в четверг сообщила о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

Россия Краснодарский край

Новости
Военная операция на Украине

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ

Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что НАТО не готов принять Украину в альянс

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов
Военная операция на Украине

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ

Самолет Ан-26 упал под Воронежем

Военная операция на Украине

В Сочи создадут временный авиахаб для рейсов из соседних аэропортов

В Сочи создадут временный авиахаб для рейсов из соседних аэропортов

Что произошло за день: четверг, 24 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код