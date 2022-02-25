Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи принимает и отправляет авиарейсы по расписанию.

"Аэропорт Сочи вошёл в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

Для регуляции потоков пассажиров внутри здания работают городские волонтёры. Они помогают гостям города сориентироваться, быстро найти стойки регистрации и нужные выходы на посадку.

"Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отменённых рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения - назначаются авиалайнеры большей вместимости", - отметил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, по сообщению Минтранса РФ, в Сочи создадут временный авиахаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты.

Росавиация ранее в четверг сообщила о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.