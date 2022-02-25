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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Обрушение породы произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Обрушение произошло на шахте "Обуховская" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В 08:35 по местному времени в управление поступила информация об обрушении. Предполагалось, что под завалом могли находиться три человека.

На месте работают специалисты военизированного горно-спасательного отряда и пожарно-спасательные подразделения.

"Трое работников живы - связь с ними установлена. На месте работают около 30 спасателей", - пояснили в ГУ МЧС.

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