Обрушение породы произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Обрушение произошло на шахте "Обуховская" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В 08:35 по местному времени в управление поступила информация об обрушении. Предполагалось, что под завалом могли находиться три человека.

На месте работают специалисты военизированного горно-спасательного отряда и пожарно-спасательные подразделения.

"Трое работников живы - связь с ними установлена. На месте работают около 30 спасателей", - пояснили в ГУ МЧС.