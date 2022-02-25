В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 14 937 человек были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Показатель вырос по сравнению с предшествующими сутками на 73%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 74 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в девяти регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 25 февраля в РФ выявлено 123 460 новых случаев COVID-19. Число новых случаев COVID-19 снизилось за сутки на 9 538.

Умерли за сутки от коронавируса 787 человек, накануне сообщалось о 762 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 052 028 случаев коронавирусной инфекции, 349 365 умерших и 13 139 971 выписанный.