Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 433 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 981 424, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 937 586 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 78 883 101 инфицированный COVID-19, число летальных исходов составило 947 417.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 млн 905 844, а число умерших от последствий заражения вирусом - 513 481.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 905 844 человека, из них скончались 648 496.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 764,3

В США на 1 млн жителей скончались 2 909 человек, Индии - 366, Бразилии - 3 014.