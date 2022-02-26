Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 433 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 432 981 424, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 937 586 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

В РоссииВ России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусомВ России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусомЧитать подробнее

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 78 883 101 инфицированный COVID-19, число летальных исходов составило 947 417.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 млн 905 844, а число умерших от последствий заражения вирусом - 513 481.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 905 844 человека, из них скончались 648 496.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 764,3

В США на 1 млн жителей скончались 2 909 человек, Индии - 366, Бразилии - 3 014.

коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Что случилось этой ночью: суббота, 26 февраля

Военная операция на Украине

Байден распорядился срочно предоставить Украине финансовую помощь на военные нужды

Байден распорядился срочно предоставить Украине финансовую помощь на военные нужды
Военная операция на Украине

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать домов и укрытий

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать домов и укрытий
Военная операция на Украине

Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева

Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева
Военная операция на Украине

Постпред РФ при ООН опроверг информацию о гибели гражданских лиц на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код