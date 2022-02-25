Лавров обсудит с представителями ЛДНР открытие дипмиссий в Москве, Луганске и Донецке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой вопрос об открытии посольств республик в Москве и российских дипмиссий в Донецке и Луганске, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе предстоящих переговоров в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.

Как отмечает российский МИД, "особое внимание будет уделено вопросу открытия посольств Донецкой народной республики и Луганской народной республики в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения".

"Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой - обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров встретится с Дейнего и Пересадой в Москве 25 февраля.