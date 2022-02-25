Песков переадресовал военным вопрос о жертвах в ходе операции на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны России вопрос о жертвах в ходе специальной военной операции на Украине.

"Это нужно у военных спрашивать", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, какие у него есть данные о числе жертв среди местного населения.

На уточняющий вопрос о том, докладывают ли президенту о количестве жертв, пресс-секретарь президента также ответил: "К военным".