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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Песков переадресовал военным вопрос о жертвах в ходе операции на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны России вопрос о жертвах в ходе специальной военной операции на Украине.

"Это нужно у военных спрашивать", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, какие у него есть данные о числе жертв среди местного населения.

На уточняющий вопрос о том, докладывают ли президенту о количестве жертв, пресс-секретарь президента также ответил: "К военным".

Дмитрий Песков Украина Минобороны РФ

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