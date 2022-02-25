Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах будут проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года.

Закон касается около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, дополнительные расходы составят в 2022-2024 годах 154,3 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей.

Сначала будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4% - это связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий (4% - уровень прогнозной инфляции, деньги уже заложены в федеральном бюджете).

Чтобы сохранить военные пенсии и после 1 октября 2022 года на прежнем уровне - плюс 8,6% к текущему уровню - правительство подойдет к проблеме с двух сторон: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74,0% до 77,41%), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6%.

В результате все категории военных пенсионеров весь год будут получать повышенную на 8,6% пенсию.

Между тем, следовало из пояснительной записки к законопроекту об индексации, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.