Госдума приняла закон об индексации на 10% с 1 июня военных пенсий

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10%.

"Законом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. Так, в целях исполнения поручения президента РФ будет проиндексирован размер военной пенсии с 1 июня 2022 года на 10%", - сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам.

По его словам, после вступления в силу закона военные пенсионеры получат перерасчет, как и все пенсионеры, которым пенсия уже была проиндексирована.

Кроме этого, закон расширяет перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву.

"Перечень дополняется лицами, признанными фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее 5 лет до достижения ими совершеннолетия", - сказал глава комитета.

Этим же законом устанавливаются особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

В настоящее время такие военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья.

После принятия данной поправки указанная категория военнослужащих при их желании сможет продолжить военную службу на отдельных воинских должностях. При этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

Кроме того, закон предписывает выплату указанным военнослужащим единовременного пособия, предусмотренного при увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных не годными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить службу.

При этом устанавливается, что получить такую выплату можно только один раз.

"Сегодня выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО, могут быть списаны кредиторами. Поэтому проработан вопрос о защите от списания таких выплат. С принятием поправки банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты", - отметил Картаполов.