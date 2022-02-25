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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Студенты российских вузов выступили в поддержку соотечественников в Донбассе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Студенты российских вузов выступили в поддержку соотечественников в Донбассе и выразили готовность оказать помощь всем, кто пострадал в результате конфликта.

"Мы, студенты ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена и других университетов страны - за безопасность наших соотечественников", - говорится в петиции, размещенной на сайте Change.org.

Авторы текста отмечают, что их задача – "помощь всем, кто мог пострадать в текущей ситуации". Учащиеся вузов убеждены, что мир в Донбассе наступит. "Мир наступит. Давайте приблизим его - поможем тем, кто сейчас на территории Донбасса, кто страдает". Студенты призывали в сложившейся ситуации "сохранять холодный рассудок и показать, что в России есть настоящее студенчество". "Пусть все разрешится в кратчайшие сроки, а наша задача - быть теми, кто в будущем, где бы он ни был, не допустит повторения того, что произошло в 2014 и того, к чему это привело", - отмечают авторы петиции.

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