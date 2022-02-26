Войска ЛНР заняли Счастье и Муратово, военные ДНР овладели тремя населенными пунктами

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Войска Луганской народной республики продвинулись на 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь", - сказал Конашенков в субботу на официальном брифинге.