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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не получала от Анкары никаких уведомлений о закрытии для своих военных кораблей проливов, заявили "Интерфаксу" в субботу в посольстве РФ в Турции.

"Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", - сказала в российской дипмиссии.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский написал в своём твиттере, что президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган запретил проход российских военных кораблей в Черное море.

24 февраля после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции на Украине, Киев обратился с просьбой к Анкаре перекрыть для российских кораблей движение через проливы Босфор и Дарданеллы, а также закрыть турецкое воздушное пространство для российских самолетов.

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