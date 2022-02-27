Российская AZUR air прекращает полеты в Мексику, Доминикану, на Кубу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air с 28 февраля временно приостанавливает пассажирские рейсы из России в Мексику, Доминиканскую республику и на Кубу, сообщил журналистам представитель компании.

Решение принято "в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства", сказал он.

"Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, AZUR air вернет на родину вывозными рейсами. Возвращение туристов пройдет в плановом порядке в соответствии с датами, указанными в туристических путевках", - добавил собеседник.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, включая частные. До этого небо для российских авиакомпаний успели закрыть ряд европейских стран, что привело к значительному увеличению времени в полете.

Кроме того, в рамках санкций Евросоюза лизингодатели начали отзывать самолеты у российских перевозчиков. Со ссылкой на источник сообщалось, что ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у авиакомпании "Победа". Один из самолетов был арестовал в аэропорту Стамбула, откуда он должен был вылететь в Минеральные Воды.

AZUR air продолжает выполнять полетные программы в Турцию, Египет, ОАЭ и во Вьетнам, сообщил ее представитель. В связи с ограничениями на полеты в южных регионах России проработаны альтернативные маршруты в обход закрытой зоны.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай".