Maersk предупредил о задержках доставки контейнеров в Петербург

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Датская контейнерная линия Maersk уведомила клиентов об ужесточении таможенного контроля контейнеров, следующих в Петербург через порты трансшипмента в Северной Европе.

"В связи с ужесточением мер контроля со стороны таможенной службы ряда европейских стран в портах Бельгии, Нидерландов и Великобритании, по грузам, приходящим в Российскую Федерацию, возможны задержки в доставке, а также возникновение дополнительных расходов, связанных с досмотровыми операциями", - говорится в документе, который есть у "Интерфакса".

Maersk - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.