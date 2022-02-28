Кремль объяснил отправку Мединского на переговоры с Киевом его статусом и качествами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский был выбран для переговоров с украинской стороной за определенные деловые качества и глубочайшую экспертизу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу, он представитель очень высокого уровня, это помощник президента", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Накануне стало известно, что Мединский возглавил российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, в состав украинской делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.