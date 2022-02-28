Песков переадресовал Минобороны вопрос о жертвах среди российских военных на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение украинских властей к Международному комитету Красного Креста о содействии в вывозе на родину тел российских солдат, заявил, что к Москве по этому вопросу никто не обращался.

"К Российской Федерации никто не обращался", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция со стороны Москвы на это обращение Киева.

"Что касается возможных жертв - это вопрос в министерство обороны, и министерство обороны этим занимается", - продолжил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Россия как-то апеллировать к МККК, Песков сказал: "Насколько я знаю, на настоящий момент никаких обращений не было. Насчет будущего я не могу сказать и насчет целесообразности задействования Красного Креста (тоже)".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что среди российских военных есть погибшие и раненые, но не уточнили их число.