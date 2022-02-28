Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Песков переадресовал Минобороны вопрос о жертвах среди российских военных на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение украинских властей к Международному комитету Красного Креста о содействии в вывозе на родину тел российских солдат, заявил, что к Москве по этому вопросу никто не обращался.

В РоссииМинобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший уронМинобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший уронЧитать подробнее

"К Российской Федерации никто не обращался", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция со стороны Москвы на это обращение Киева.

"Что касается возможных жертв - это вопрос в министерство обороны, и министерство обороны этим занимается", - продолжил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Россия как-то апеллировать к МККК, Песков сказал: "Насколько я знаю, на настоящий момент никаких обращений не было. Насчет будущего я не могу сказать и насчет целесообразности задействования Красного Креста (тоже)".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что среди российских военных есть погибшие и раненые, но не уточнили их число.

Дмитрий Песков Украина

Новости по теме

Новости

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник
Военная операция на Украине

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть
Военная операция на Украине

Курский губернатор предупредил земляков о возможных диверсиях

Военная операция на Украине

УФСБ Москвы попросило сообщать о контактах с агентами украинских спецслужб

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека
Военная операция на Украине

Мединский анонсировал начало переговоров с украинцами в полдень

Военная операция на Украине

Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Военная операция на Украине

Из белгородского села Журавлевка эвакуировали уже больше 100 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код