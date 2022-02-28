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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

"Почта" может остановить прием зарубежных посылок при заполнении терминалов сортировки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Почта России" не исключает приостановки приема международных отправлений в случае переполнения сортировочных терминалов, но отказ от доставки будет последним решением, говорится в обращении компании к клиентам.

"Сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, при закрытом небе это неизбежно. Если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, мы будем временно приостанавливать прием отправлений", - говорится в обращении.

В России"Почта России" будет дольше доставлять посылки из-за перехода на наземный транспортЧитать подробнее

Компания заявляет, что ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. "Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах", - поясняет компания.

Сейчас "Почта России" не может принимать отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр из-за соответствующих решений принимающей стороны. "Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится", - отмечает российский почтовый оператор.

При этом "Почта России" заверила, что внутри РФ ее логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, компания перестроила маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и "прикладывает все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути".

Как отмечает компания, в период пандемии, которая внесла серьезные изменения в логистические карты по всему миру, "Почта" принимала решения "с колес" ежечасно, разрабатывала новые транзитные маршруты, подключала морские отправки, договаривалась с перевозчиками других стран. "Сейчас мы снова будем работать в этом режиме. Мы обещаем вам, что отказ от доставки будет последним решением", - заверила "Почта России".

Почта России

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