Совет Думы назначил три пленарных заседания и отозвал депутатов из регионов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Госдума проведет на следующей неделе три пленарных заседания вместо региональной недели у депутатов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Совет Думы опросным листом наметил три пленарных заседания 4, 9 и 10 марта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом депутаты должны будут вернуться из своих регионов.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата соберется на дополнительное заседание 4 марта и рассмотрит предложения кабинета министров по поддержке экономики.