Власти Петербурга взяли на контроль динамику цен, запасы продуктов и лекарств

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга взяли под контроль динамику цен на социально-значимые группы товаров, уровень запасов продуктов, лекарств, непродовольственных товаров первой необходимости, сообщили в пресс-службе администрации губернатора. С конца февраля такие заявления делают руководители разных регионов.

Глава регионов ранее поручили сформировать оперштабы по обеспечению экономической и социальной стабильности в условиях санкций.

В Петербурге администраци проводит оперативный мониторинг всех отраслей экономики, в том числе малых и средних предприятий, заявили чиновники после первого заседания регионального оперштаба.

"Контролируется уровень запасов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, лекарств. Взята под контроль динамика цен на социально-значимые группы товаров, идет мониторинг системообразующих предприятий и организаций, а также предприятий, попавших под санкции", - говорится в сообщении.

"Наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Основной удар направлен на финансовый сектор, внешнеторговые операции, высокотехнологичные производства, сферу информационных технологий и транспорт. Необходимо в режиме реального времени мониторить ситуацию по всем ключевым направлениям", - заявил через пресс-службу губернатор Петербурга Александр Беглов.

В заседании оперативного штаба, который был создан 1 марти и который возглавил Беглов, участвовали вице-губернаторы, руководители профильных комитетов, представители федеральных ведомств, Законодательного собрания и бизнес-сообщества. В рамках штаба создана рабочая группа, которую возглавил вице-губернатор Алексей Корабельников.

"Мы возвращаем в повестку усиленный контроль за рынком труда, сохранением рабочих мест и доходов горожан. Будем всегда "на прямой связи" с населением и бизнес-сообществом", - сказал губернатор.

Оперативный штаб работает во взаимодействии с федеральным оперативным штабом, а также со штабом, созданным в Ленинградской области, который возглавил губернатор Александр Дрозденко. Координирует работу оперштабов Северо-Западного федерального округа вице-премьер Татьяна Голикова.