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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Петербургский омбудсмен критикует содержание людей в отделах полиции

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова раскритиковала условия содержания задержанных в отделах полиции. Как сообщила ее пресс-служба, она изучила обстановку в спецприемнике для административно арестованных для Захарьевской улице и выслушала их жалобы.

По ее оценке, в спецприемнике условия "спартанские", но приемлемые, и арестованные не жалуются на обращение со стороны сотрудников.

Жалобы в основном касались условий пребывания в отделах полиции.

"Практически все рассказали о том, что период от задержания до помещения в спецприемник очень длительный – от полутора до двух суток. В отделах полиции условия размещения дискомфортные, практически невозможно спать, а еду и воду удается получить только извне – от знакомых или родственников", - говорится в пресс-релизе.

Претензии вызвали 74-й и 82-й отделы полиции, и особенно - 9-й отдел на Бронетанковой улице.

"А вот с отделами полиции, где задержанные находились достаточно продолжительное время, ситуация более серьезная. Нельзя людей держать без воды и хоть какого-то минимального набора еды. Я планирую обсудить это с руководством ГУ МВД. Даже в пунктах обогрева для бездомных этим обеспечивают", - заявила она через пресс-службу.

Ранее Агапитова получала жалобы на недопуск адвокатов к задержанным на несогласованных акциях, в основном речь шла об отделе полиции №13.

О недопуске адвокатов к задержанным на протестных акциях также сообщали депутаты петербургского Закса от "Яблока" Александр Шишлов и Борис Вишневский. Они обратились по этому поводу к главе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также попросили прокурора города Виктора Мельника проверить работу отделов полиции №№ 13, 52, 18, 64, 51, 16, 64 и 70.

Несогласованные акции, связанные с ситуацией на Украине, проходят в Петербурге ежевечерне с 24 февраля. К вечеру пятницы были арестованы и оштрафованы порядка 1100 человек.

Комментарием правоохранительных органов, в том числе данными по числу задержанных, "Интерфакс" не располагает.

Петербург Украина Светлана Агапитова МВД

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