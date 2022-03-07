Гражданин Турции арестован на 15 суток за участие в несогласованной акции в Москве

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток гражданину Турции Юнусу Тутар Эмре за участие в несогласованной антивоенной акции, повлекшей, по мнению властей, помехи транспортным средствам в столице.

"Тушинский суд признал гражданина Турции - Юнуса Тутар Эмре виновным в правонарушении, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи транспортным средствам), и назначил ему арест 15 суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Неманов в понедельник.

По словам адвоката, мужчина был задержан накануне на Манежной площади в Москве. Решение суда будет обжаловано.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, из них задержаны - 1700.