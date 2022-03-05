Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Минтранс РФ подготовил законопроект, упрощающий госрегистрацию самолетов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разработал законопроект, упрощающий процедуру государственной регистрации прав на воздушные суда.

Срок регистрации прав на воздушные суда предлагается сократить с месяца до десяти дней со дня подачи заявления, следует из законопроекта, который опубликован на госпортале regulation.gov.ru. Кроме того, заявление на госрегистрацию можно будет подавать не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Основанием для разработки законопроекта является "совершенствование правовых норм, связанных с защитой прав собственности и владения на воздушные суда, а также создание конкурентоспособных условий для регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ", говорится в сопроводительных материалах.

Публичное обсуждение проекта продлится до 28 марта.

Большая часть гражданской авиатехники в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом - в основном, на Бермудских островах. Авиакомпании объясняли это тем, что регистрировать самолеты в РФ экономически нецелесообразно, а также тем, что российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов (европейской EASA или американской FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, за границей нелегитимны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями, а действующие в течение месяца необходимо разорвать. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

Минтранс РФ

Новости по теме

Новости

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

Дело журналиста Ивана Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ заявил, что в операции на Украине участвуют только профессионалы

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин не увидел предпосылок для введения военного положения в РФ

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

"Аэрофлот" приостановит почти все международные рейсы с 8 марта

"Аэрофлот" приостановит почти все международные рейсы с 8 марта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код