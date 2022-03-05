Минтранс РФ подготовил законопроект, упрощающий госрегистрацию самолетов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разработал законопроект, упрощающий процедуру государственной регистрации прав на воздушные суда.

Срок регистрации прав на воздушные суда предлагается сократить с месяца до десяти дней со дня подачи заявления, следует из законопроекта, который опубликован на госпортале regulation.gov.ru. Кроме того, заявление на госрегистрацию можно будет подавать не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Основанием для разработки законопроекта является "совершенствование правовых норм, связанных с защитой прав собственности и владения на воздушные суда, а также создание конкурентоспособных условий для регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ", говорится в сопроводительных материалах.

Публичное обсуждение проекта продлится до 28 марта.

Большая часть гражданской авиатехники в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом - в основном, на Бермудских островах. Авиакомпании объясняли это тем, что регистрировать самолеты в РФ экономически нецелесообразно, а также тем, что российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов (европейской EASA или американской FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, за границей нелегитимны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями, а действующие в течение месяца необходимо разорвать. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.