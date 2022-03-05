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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Испанское агентство ЭФЭ временно прекратит работу в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Испанское информационное агентство ЭФЭ объявило в субботу о временном прекращении работы в России.

"Агентство ЭФЭ приняло решение временно приостановить с сегодняшнего дня информационную деятельность в России", - сообщило агентство.

Ранее информационную работу в России остановили такие СМИ, как RAI, BBC, CNN, CBS, Bloomberg.

Роскомнадзор заблокировал в России "Голос Америки", "Медузу", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (все внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC и DW.

ЭФЭ

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