Испанское агентство ЭФЭ временно прекратит работу в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Испанское информационное агентство ЭФЭ объявило в субботу о временном прекращении работы в России.

"Агентство ЭФЭ приняло решение временно приостановить с сегодняшнего дня информационную деятельность в России", - сообщило агентство.

Ранее информационную работу в России остановили такие СМИ, как RAI, BBC, CNN, CBS, Bloomberg.

Роскомнадзор заблокировал в России "Голос Америки", "Медузу", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (все внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC и DW.