Петербуржец оштрафован на 35 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Он оштрафован на 35 тыс. рублей по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Как следует из протокола, 6 марта на Невском проспекте он при большом скоплении людей держал плакат и выкрикивал лозунг, содержание которых сочли дискредитирующими ВС РФ.

Кроме того, на рассмотрение в петербургских судах находятся еще несколько аналогичных дел.