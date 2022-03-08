Суды Петербурга оштрафовали либо арестовали почти 900 участников несогласованной акции

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Почти 900 человек привлечены к административной ответственности в Петербурге за участие в несогласованном с властями антивоенном митинге 6 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

К 23:45 на рассмотрение в районные суды города поступило 957 материалов, рассмотрено 897 из них.

Решения об аресте приняты в отношении 269 активистов, штрафами наказаны 566 человек, обязательные работы назначили 26.

Вместе с тем суд прекратил 20 материалов, 13 вернул для устранения недостатков и отложил рассмотрение 48, следует из предоставленной статистики.

Пресс-служба отмечает, что дел ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) в суды поступило шесть.

Как сообщалось накануне, за дискредитацию ВС РФ суды Петербурга оштрафовали на 35 тыс. и 30 тыс. рублей двух человек, еще одна женщина была арестована на пять суток.

По данным МВД РФ, во время несогласованного митинга 6 марта в Петербурге задержали 750 участников. Всего же в акции, по оценке полиции, поучаствовали около 1,5 тыс. человек.