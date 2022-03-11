Губернаторы трех областей отказались от использования Instagram и Facebook

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернаторы Московской, Мурманской и Астраханской областей отказались от ведения своих страниц в Instagram и Facebook.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о своем уходе с площадок Meta у себя в Telegram-канале.

"Facebook и Instagram больше не будут удалять призывы к насилию против россиян. Считаю это не просто подлостью, а открытой поддержкой убийства наших соотечественников. Поэтому я не буду больше вести аккаунты в этих социальных сетях", - говорится в сообщении.

При этом он добавил, что продолжит вести страницы в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также прекратит работу на площадке Instagram, где у него насчитывалась 61,5 тыс. подписчиков. В своём прощальном посте глава региона сообщил, что считает "неприемлемой политику компании Meta".

Как и Воробьев, он продолжит рассказывать о своей работе на странице "ВКонтакте", а также в телеграм-канале, где в пятницу для пользователей появилась возможность комментирования. На этих площадках на страницу губернатора подписано 54,7 тыс. и 7,1 тыс. человек соответственно.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также прекратил вести свои страницы в Instagram и Facebook.

"Против России идет информационная война. Война без правил. Платформа Meta, в которую входят Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении российских солдат, а также одобрила призывы к убийству президентов России и Беларуси", - написал Бабушкин в своем профиле в Instagram в пятницу.

Meta - американская компания, владеющая социальными сетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp. В данных платформах действует ряд ограничений на свободу высказываний в частности, запрет на призыв к насилию. Однако 11 марта руководство компании заявило, что временно снимает запрет на призывы к насилию, если они касаются российских военных.