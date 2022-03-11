Число осужденных в РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления выросло в 2021 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - За прошедший год в России увеличилось количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Несмотря на снижение общего количества отбывающих наказание в исправительных учреждениях, продолжает сохраняться тенденция увеличения доли осужденных по тяжким и особо тяжким составам, достигшая в 2021 году более 67 процентов", - приводится в сообщении выступление главы ФСИН Аркадия Гостева на расширенном заседании коллегии, где были подведены итоги 2021 года.

Доля осужденных за убийство выросла в прошлом году до 19 %, за изнасилования и насильственные действия сексуального характера - до 4,8%, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств - до 23,2 %.

"По итогам 2021 года более 130 тысяч лиц, содержащихся в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы - ИФ), ранее отбывали наказание в виде лишения свободы. Более 20 тысяч человек осуждены повторно при особо опасном рецидиве", - говорится в сообщении.

На заседании также выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который отметил, что "за прошедший год предпринимаемые меры позволили добиться позитивных результатов и более чем на 6% снизить количество лиц, содержащихся в исправительных учреждениях".

Кроме того, по словам директора ФСИН, доля осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, увеличилась на 7%. Вследствие активизации мероприятий по компенсации исковых требований в 2021 году удалось повысить сумму возмещения почти на 16% - до 3,42 миллиарда рублей, добавил он.

На коллегии также отметили улучшение ситуации по оказанию медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным. В минувшем году, по данным ФСИН, показатель смертности от туберкулеза снизился на 28%, от ВИЧ-инфекции - более чем на 13%.