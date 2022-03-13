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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:19

Третий ковид-госпиталь открылся в Башкирии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новый клинико-диагностический инфекционный центр для лечения больных коронавирусом открылся в башкирском городе Туймазы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики в субботу.

В ковид-госпитале будет 40 боксов круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов. Предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек, а при режиме чрезвычайной ситуации госпиталь может принять 230 пациентов со 100-процентным подключением кислорода.

В структуру COVID-госпиталя войдут отделения диагностики и дезинфекции, экспресс-лаборатория, аптека, кабинеты ультразвуковой, функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, диспетчерская служба. Общая численность персонала новой больницы - около 250 человек.

На церемонии открытия глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после окончания пандемии в этом инфекционном центре будут оказывать медицинскую помощь по разным профилям.

"Когда уйдет пандемия, тогда этот госпиталь будет обыкновенной, хорошей, напичканной хорошей техникой, многопрофильной больницей, которая будет обслуживать жителей двух городов и семи прилежащих районов", - сказал он.

Медучреждение построено по проекту уже действующих ковид-госпиталей в пригороде Уфы и Стерлитамаке - одноэтажные корпуса в форме цветка курая.

Премьер-министр региона Андрей Назаров сообщил, что медцентр был возведен в кратчайшие сроки.

"Строители выдержали наши договоренности: построить за 45 рабочих дней, невзирая на зиму, январь и новогодние каникулы", - отметил он.

Как сообщалось, в апреле в регионе откроется четвертый клинико-диагностический инфекционный центр в Сибае.

В настоящее время в республике работают два инфекционных центра.

Объект в Уфимском районе был введен в эксплуатацию 31 мая 2020 года. Общая площадь строительства - 16 тыс. кв. м. Мощность объекта - 100 палат круглосуточного пребывания, в том числе 82 лечебных и 18 реанимационных боксов (шесть детских и 12 взрослых). Срок службы зданий - 50 и более лет.

В декабре 2020 года было завершено строительство клинико-диагностического инфекционного центра в Стерлитамаке. Общая коечная мощность - 74 бокса круглосуточного пребывания и 14 реанимационных боксов (из них 3 детских и 9 взрослых, 1 бокс послеоперационный, 1 послеродовой). Общая площадь строительства - 15 тысяч кв. м.

Генеральным подрядчиком по строительству госпиталей является ООО "Завод модульных конструкций "Башеврокуб" (ранее выступал поставщиком стройматериалов для аналогичных медцентров).

Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Башкирия коронавирус

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