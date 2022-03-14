Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощённом получении или переоформлении в 2022 году.

Как говорится в пресс-релизе правительства, мера затронет более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле (включая торговлю подакцизными товарами), сфере оказания услуг связи, услуг такси и других сферах.

Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений.

Постановлением также переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. "Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления", - отмечается в пресс-релизе.

Правительство наделило госорганы полномочиями принимать решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

Также упрощены условия ввоза и сертификации продукции. В частности, для реализации продукции, ввезенной в РФ до принятия зарубежным партнером решения прекратить поставки в Россию, правительство продлило на год сроки действия сертификатов, которые нужно было перевыпустить до 1 сентября этого года, без необходимости дополнительной оценки, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Для тех, у кого есть действующие сертификаты, которые не заканчиваются до 1 сентября, инспекционный контроль можно будет провести удаленно, посредством испытаний продукции или перенести инспекционный контроль на полгода, отмечают в министерстве.

Для новых производителей и поставщиков вводится специальный, упрощенный режим декларирования при котором безопасность продукции может быть подтверждена документами иностранных органов по сертификации или лабораторий. "Это позволит увеличить на рынке предложение по детским товарам, электронике, строительным материалам и другим группам товаров, ввоз которых ограничен", - рассчитывают в Минэкономразвития.