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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин подписал закон, распространяющий электронное голосование на все выборы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении единых для всех выборов и референдумов на территории РФ основных принципов и параметров проведения дистанционного электронного голосования.

Закон размещен в понедельник на портале правовой информации. Его подготовили и внесли в Думу депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.

"Речь идет о следующем - передать на откуп центральным избирательным комиссиям в регионах фактическое регулирование введения тех или иных систем дистанционного электронного голосования", - сказал ранее Вяткин "Интерфаксу".

Он пояснил, что "сейчас проведение дистанционного электронного голосования регулируется временными законами".

Владимир Путин

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