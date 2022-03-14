Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов на заводе "Антонов" под Киевом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня на территории завода "Антонов" вблизи Киева, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины".

"В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь", - сказал Конашенков.

"Всего за время операции уничтожено 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ (Вооруженных сил Украины)", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, днем 14 марта российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

Он заявил, что российские военные примут "оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений".

"Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны", - сказал Конашенков.

Российские военные установили местонахождение всех иностранных наемников на Украине, удары по ним будут продолжены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский",- заявил Конашенков.

"Ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран", - отметил генерал-майор.