МВД собирается запрещать сайты с инструкциями по изготовлению оружия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В МВД подготовили критерии для внесения сайтов в реестр запрещенных, если на них есть информация о способах самодельного изготовления взрывчатых веществ и оружия. Такой проект межведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, запрещать предлагается сайты, на которых размещены инструкции "по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, по незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия" в графическом или текстовом форматах, в виде аудио или видеоматериалов.

Запрещать не будут произведения, "имеющие историческую, научную, художественную и иную культурную ценность для общества, в которых описывается информация, оправданная их жанром".

Еще одним критерием для запрета сайтов является публикация сведений с описанием незаконного производства, в том числе кустарного, готовых к использованию экземпляров огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, или переделки каких-либо иных предметов под оружие, либо дающих представление об этом.

Запрещать также будут сайты с описанием изменений "тактико-технических характеристик и свойств оружия, при котором независимо от результатов такого изменения их поражающие свойства сохраняются, в том числе изменение их формы для имитации других предметов, переделка ствола огнестрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в результате чего оно становится запрещенным к обороту".

МВД также предлагает вносить в указанный реестр сайты с описанием способов ухода от уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным изготовлением или переделкой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Запрещать планируется и сайты, на которых формируется положительный образ лиц, осуществляющих незаконное изготовление, разработку и использование взрывчатых веществ и оружия, а также "побуждающих к незаконным действиям" по изготовлению вышеперечисленных видов деятельности.

Проект приказа МВД разработало вместе с ФСБ и Росгвардией.